Chi è lo scenografo e di cosa si occupa

Cosa fa un Production Designer?

Uno scenografo è la persona responsabile del look and feel di una produzione teatrale, lavorando con i designer e gli altri membri del team creativo per creare uno schema di design coerente e dettagliato.

Studia i principi della direzione di scena e del design per sapere cosa il pubblico dovrebbe vedere e sentire durante lo spettacolo. Un Production Designer ha un occhio per i dettagli; non è solo interessato a come le cose appariranno sul palco, ma anche a come suoneranno, odoreranno, assaggeranno, sentiranno (e anche si comporteranno) quando saranno usate sul palco!

I Production Designer devono essere in grado di capire cosa sta succedendo sul palco in ogni momento – il che significa prestare attenzione ad ogni gesto dell’attore così come ad ogni cambio di set o manipolazione dei costumi. Questo è ciò che è noto come “gestione del palco”.

La gestione del palcoscenico è responsabilità del regista associato (o, in alcuni casi, di un altro membro del team creativo).

Lo scenografo può essere paragonato a un regista cinematografico. Il direttore di scena ha l’autorità generale sulla produzione e interpreta il copione a modo suo; tuttavia, quando si tratta di il direttore di produzione ha la decisione finale, ma deve attenersi a ciò che è stato progettato dagli scenografi, dal lighting designer, dal sound designer e dal costumista.

Lo scenografo è uno dei membri più coinvolti del team di progettazione. Lavora a stretto contatto con il regista per stabilire quante scene ci saranno in uno spettacolo e dove avranno luogo – questo è noto come “blocco”. Lo scenografo costruisce poi dei modelli di cartone o di blocchi in modo che tutte le parti possano vedere cosa è previsto per ogni scena.

Quando si progetta per il teatro, è importante ricordare che ogni posto in un pubblico ha lo stesso valore; quindi è necessario considerare non solo se qualcuno seduto nella fila A può vedere tutto sul palco, ma anche se qualcuno seduto nella fila M può vedere tutto sul palco.

Come si diventa scenografi?

Ovviamente, diventare uno scenografo richiede una formazione in arte o design.

Molte scuole offrono corsi in entrambi che potrebbero aiutarti a trovare la tua nicchia, ma è anche possibile istruirsi semplicemente lavorando alle produzioni – spesso come parte del team di produzione in piccoli teatri dove tutti partecipano a questo tipo di lavoro. Non ci sono regole ferree qui; a volte l’esperienza è più importante della formazione formale.

Le altre abilità che qualcuno dovrebbe avere se vuole essere uno scenografo di successo includono una comprensione delle tecniche di illuminazione teatrale e come queste influenzano i diversi tipi di materiali – per esempio, appartamenti dipinti, tessuti o finiture in metallo – la conoscenza del sound design e dell’acustica.

Questo porterà a come il set dovrebbe apparire da tutte le angolazioni non solo la prospettiva del pubblico. E infine, uno scenografo deve sapere qualcosa sui costumi e sul design delle parrucche, in modo da poter coordinare stile e colore con le proprie scelte.

Elementi del lavoro di uno scenografo

Blocco e design scenico : Il bloccaggio specifica esattamente quali aree del palcoscenico sono usate per ogni scena di uno spettacolo, e lo scenografo è responsabile della progettazione della scenografia (pareti, soffitti), degli oggetti di scena (mobili, oggetti funzionali), dell’attrezzatura per l’illuminazione (ad esempio i seguipersona) e talvolta anche dell’attrezzatura tecnica (ascensori di scena) necessaria per implementare questo bloccaggio sul palco

: Il bloccaggio specifica esattamente quali aree del palcoscenico sono usate per ogni scena di uno spettacolo, e lo scenografo è responsabile della progettazione della scenografia (pareti, soffitti), degli oggetti di scena (mobili, oggetti funzionali), dell’attrezzatura per l’illuminazione (ad esempio i seguipersona) e talvolta anche dell’attrezzatura tecnica (ascensori di scena) necessaria per implementare questo bloccaggio sul palco Costumista : Il costumista lavora a stretto contatto con il regista per determinare come i personaggi possono apparire in una scena. Il costumista fa poi una “trama dei costumi” che specifica cosa indosseranno i personaggi in ogni scena e il movimento dei costumi, così come gli eventuali cambi d’abito per ogni personaggio.

: Il costumista lavora a stretto contatto con il regista per determinare come i personaggi possono apparire in una scena. Il costumista fa poi una “trama dei costumi” che specifica cosa indosseranno i personaggi in ogni scena e il movimento dei costumi, così come gli eventuali cambi d’abito per ogni personaggio. Sound designer : Il sound designer lavora con tutti i membri del team di progettazione per creare uno spazio acusticamente interessante, ma lavora anche a stretto contatto con i registi e gli attori per perfezionare i suoni per specifici effetti o momenti durante una produzione

: Il sound designer lavora con tutti i membri del team di progettazione per creare uno spazio acusticamente interessante, ma lavora anche a stretto contatto con i registi e gli attori per perfezionare i suoni per specifici effetti o momenti durante una produzione Designer delle luci : Questo lavoro è probabilmente meglio descritto come una parte di tecnico delle luci, una parte di artista e una parte di programmatore/progettista di computer. Un lighting designer di successo dovrebbe essere in grado – usando un programma per computer o strumenti manuali tradizionali – di prendere la visione di un regista e quella di uno scenografo e trasformarle in un prodotto finito .

: Questo lavoro è probabilmente meglio descritto come una parte di tecnico delle luci, una parte di artista e una parte di programmatore/progettista di computer. Un lighting designer di successo dovrebbe essere in grado – usando un programma per computer o strumenti manuali tradizionali – di prendere la visione di un regista e quella di uno scenografo e trasformarle in un prodotto finito . Artista di scena: Gli artisti di scena dipingono, fabbricano e progettano scenari. Creano l’ambiente visivo di uno spettacolo attraverso oggetti tridimensionali come piani (pezzi appiattiti di legno o metallo) e piattaforme. Ci sono molti tipi diversi di artisti scenografici che potrebbero lavorare in un team di produzione per uno spettacolo, tra cui falegnami, stuccatori, pittori, scultori, lighting designer e altro

Quali sono gli scenografi più famosi di sempre?

Ci sono molti stilisti famosi di tutti i tempi, ma ce ne sono alcuni che si distinguono più di altri. Uno di questi designer è Thierry Mugler. Aveva uno stile molto distinto e riconoscibile e i suoi disegni erano ampiamente popolari per la loro forma d’avanguardia e lo stile futuristico.

Una prospettiva popolare sul lavoro di Mugler era ancora che non erano produzioni in scena, ma piuttosto sfilate.Un altro famoso scenografo di tutti i tempi è David Rockwell.

Le sue scenografie sono molto simili a quelle create da Mugler in quanto sono progettate con gli stessi temi futuristici e stili soavi che erano popolari durante gli anni ’80

Quanto guadagna in media uno scenografo in Italia?

Secondo PayScale.com, lo stipendio dello scenografo in Italia è di 29.441 euro all’anno in media.