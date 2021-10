Guida definitiva per diventare attore

Tutti abbiamo un’idea di come sia un attore di successo. Sono le persone che vediamo in TV e nei film. Hanno carriere incredibili, facendo milioni di dollari con il loro talento. La realtà è che solo un piccolo gruppo di attori raggiunge questo livello di successo – ma c’è speranza per te!

In questo articolo, condividerò alcuni consigli per aiutarti a diventare un attore che lavora invece di sognarlo da lontano. Puoi farlo anche tu!

Segui questi step per diventare un attore di successo:

Trova una compagnia o una scuola di teatro

Il primo passo è trovare una compagnia rispettabile o una scuola di teatro nella tua zona. Può essere difficile navigare nel mondo delle scuole di recitazione, ma ci sono alcune buone risorse online che potrebbero aiutare. Un modo per trovare scuole accreditate è quello di utilizzare una directory online per attori, artisti di spettacolo ed educatori.

Frequenta un’accademia per diventare un attore di teatro

Il passo successivo è quello di frequentare una scuola o un’accademia. Ora, ci sono alcune cose che puoi fare se vuoi diventare un attore di teatro

Frequentare una scuola che offra formazione sia nella recitazione teatrale che in quella cinematografica

Prendere lezioni in uno studio specializzato nelle arti dello spettacolo, come il canto, la danza e la recitazione

Frequentare un conservatorio o un’università che offre lauree per attori o è specificamente progettata per le arti

Scegli un programma accreditato da un elenco online per attori, artisti dello spettacolo ed educatori – ti mostrerà scuole con diversi background e tariffe d’iscrizione

Tieni aperte le tue opzioni frequentando un’accademia con diversi background e tassi d’iscrizione. Questo ti aiuterà a decidere quale professione e tipo di recitazione è meglio per te.

Sviluppa il tuo stile unico di recitazione

Per sviluppare il tuo stile di recitazione unico, ti aiuterà sapere a quali professioni e tipi di recitazione sei interessato. Un buon punto di partenza è quello di esplorare diversi tipi di teatro e vedere quale si adatta bene a te. Il teatro generale include una varietà di stili, dal classico dramma biografico ai nuovi pezzi sperimentali.

Se ami i film muti, il teatro mimico potrebbe essere un buon abbinamento. Se preferisci la commedia, il teatro interattivo è una grande opzione.

Fai riferimento alla lista delle abilità delle arti dello spettacolo che abbiamo discusso prima – canto, danza e recitazione. Queste sono tutte considerate performance teatrali – ma non sono la stessa cosa del teatro! Ognuno di essi ha la sua serie di sfide e opportunità che ti aiuteranno a formare il tuo stile unico.

Fai audizioni per ruoli vicini al tuo stile

Ora che sai come trovare e frequentare un’accademia e quali abilità e tipi di teatro ti interessano, è il momento di uscire e fare audizioni per i ruoli!

Non scoraggiarti se i tuoi primi sforzi non hanno successo. Ci possono volere molte audizioni prima di arrivare a un ruolo. La chiave è persistere finché non trovi il ruolo che si adatta al tuo stile unico.

Per iniziare, scarica alcuni copioni di audizioni dalla tua scuola o compagnia teatrale. Puoi anche trovarli online cercando su Google “audizione” più il nome dell’opera o del copione.

Prova ad aggiungere alcuni di questi esercizi alla tua routine di allenamento: camminare sulle punte, camminare sui talloni, camminare all’indietro, sollevare pesi .

Puoi anche indossare delle cuffie mentre cammini per esercitare la tua concentrazione.

Vai online e trova un coach per il canto, la danza o la recitazione. Se non ce ne sono nella tua zona, paga invece per una sessione online.

Pratica l’improvvisazione trovando uno studio o un gruppo vicino a te. Puoi anche trovare consigli su YouTube!

Infine, quando arriva il momento dell’audizione, assicurati di arrivare in anticipo alla porta del palcoscenico. Vuoi fare una buona prima impressione, quindi assicurati di conoscere le tue battute e di arrivare in tempo. Buona fortuna!

Conclusione

Quando si tratta di recitare, ci sono molti tipi diversi di teatro e ognuno ha la sua serie di sfide e opportunità che ti aiuteranno a formare il tuo stile unico. Fai audizioni per ruoli vicini al tuo stile e non scoraggiarti se i tuoi primi sforzi non hanno successo! Possono essere necessari molti provini prima di ottenere un ruolo, la chiave è perseverare finché non trovi il ruolo che si adatta al tuo stile unico.

Per iniziare, scarica alcuni copioni di audizioni dalla scuola o dalla compagnia teatrale e prova ad aggiungere questi esercizi: camminare sulle punte, sui tacchi, all’indietro; sollevare pesi; indossare le cuffie mentre cammini con esercizi di concentrazione – tutto in aggiunta a sessioni online con allenatori di canto, danza o recitazione.